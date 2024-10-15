AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili Esnafı Ziyaret Etti
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve bu taleplerin değerlendirileceğini açıkladı.
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, esnaf ziyaretinde bulundu.
Etili, yönetim kurulu üyeleriyle çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden Etili, vatandaşlardan gelen talepleri ilçe danışma meclisi toplantısında değerlendirdiklerini kaydetti.??????????????