AK Parti Beypazarı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı başarılı çalışmaların ortada olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarı, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hedefimiz belli; önümüzdeki yerel seçimler. Dolayısıyla çalışmalarımızı daha da ağırlık vererek sürdüreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da Ankara'da belediye başkanlığını yeniden almak üzere çalışmalarda bulunduklarını, bu konuda da herkese ciddi sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ise yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.