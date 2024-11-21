(İSTANBUL)- AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hakaret suçundan arandığı, hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından geçmiş tarihli kaydı bulunduğu, ayrıca bir süredir psikiyatri tedavisi gördüğü belirtildi.

17 Kasım saat 02.00 sıralarında şüpheli bir kişi iki kaldırım taşını AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasına atarak camlarda kırıklara neden olmuştu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelinin 23 yaşındaki E. Z. olduğunu belirledi. Başakşehir'de gözaltına alınan şüphelinin hakaret suçundan arandığı, hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından geçmiş tarihli kaydı bulunduğu, ayrıca bir süredir psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi.