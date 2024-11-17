AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na Kaldırım Taşıyla Saldırı

(İSTANBUL)- AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasına kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, attığı iki kaldırım taşıyla parti binası camında kırıklara neden olan siyah giyimli şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, siyah giyimli bir kişi saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasına iki kaldırım taşıyla saldırdı. Olay yerine giden polis inceleme yaparken şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.