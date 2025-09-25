AK Parti Beykoz'da Saha Çalışmalarına Başladı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Ak Parti belediyeciliğinin farkını, gücünü ve millet odaklı siyaset anlayışını Beykoz'un her yerinde bu heyecanla, bu dinamizmle yakaladığımız havayla, bunu tüm İstanbul'a yayarak, 2029 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle AK belediyecilik anlayışımızı, siyasetimizi yeniden buluşturmak istiyoruz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'daki saha çalışmalarına Beykoz'dan başlayan Büyükgümüş ile AK Parti heyeti ilk ziyaretini Beykoz Belediye Başkanlığına yaptı.

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'le görüşen Büyükgümüş, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın İstanbul etabı için bugün 39 ilçenin tüm mahalle, sokak, cadde, pazar ve hanelerinde, bakanlardan milletvekillerine, genel başkan yardımcılarından MKYK üyelerine kadar çok kapsamlı bir kadroyla saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçedeki hizmet kalitesini arttırmada ve ilçeye kazandırılacak eserlerde Gürzel'in her daim yanında olacaklarını belirten Büyükgümüş, "Değerli, güçlü ekibinin yanında olacağız. Bunu bir kez daha ifade etmek için de belediyemize gelip hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım istedik." diye konuştu.

Beykoz'daki saha çalışmalarını Gürzel'le sürdüreceklerini dile getiren Büyükgümüş, "AK Parti belediyeciliğinin farkını, gücünü ve millet odaklı siyaset anlayışını Beykoz'un her yerinde bu heyecanla, bu dinamizmle yakaladığımız havayla, bunu tüm İstanbul'a yayarak, 2029 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle AK belediyecilik anlayışımızı, siyasetimizi yeniden buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürzel'in güler yüzlü enerjisiyle güven ve güç veren bir siyasi duruşa sahip olduğunu kaydeden Büyükgümüş, Beykoz'un bundan en üst seviyede istifade etmesi için gayret edeceklerini anlattı.

Ziyarette, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Selman Özboyacı ile Yahya Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Özkan Ayduğan da yer aldı.

Program kapsamında Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile Soğuksu Mahalle Muhtarlığına ziyarette bulunan heyet, esnafla sohbet etti, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Zerzevatçı köyünün kahvesinde de vatandaşların yol, okul ve mezarlık taleplerini dinleyen heyet, köylülerin taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.