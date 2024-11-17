AK Parti Beşiri İlçe Kongresi Gerçekleşti
Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Tek listeyle gidilen kongrede Hasan Okay, geçerli oyların tamamını alarak İlçe Başkanlığına seçildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Beşiri Spor Salonunda düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede, geçerli oyların tamamını alan Hasan Okay İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.