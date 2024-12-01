AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Cihan Karabulut yeniden seçildi. Kongreye parti milletvekilleri ve il başkanları katıldı.
Ak Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.
Bir düğün salonunda düzenlenen genel kuruldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Cihan Karabulut yeniden seçildi.
Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti il Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan ve partililer katıldı.