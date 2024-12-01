Üye Girişi
Haberler
Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Cihan Karabulut yeniden seçildi. Kongreye parti milletvekilleri ve il başkanları katıldı.

Ak Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen genel kuruldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Cihan Karabulut yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti il Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.