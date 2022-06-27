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AK Parti Beğendik Belde Başkanlığının yeni binası törenle açıldı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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AK Parti Beğendik Belde Başkanlığının yeni binası törenle açıldı

AK Parti Beğendik Belde Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ak Parti Beğendik Belde Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın, AK Parti Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Beril Üğdül, AK Parti Edirne Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi, İl Başkan Yardımcıları ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği olduğu istikamette 2023 hedefi için 7'den 70'e herkese tek tek ulaşacak ve partilerinin gönüllerindeki yerini sağlamlaştıracaklarını belirtti.

AK Parti'nin en güçlü özelliklerinden birinin teşkilatçı yapısı ve her bir vatandaşa temas eden güçlü teşkilatı olduğunu dile getiren İba, Keşan'da gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlara hizmet götürmeye, ilçe başkanlığı tarafında ise her bir vatandaşa tek tek ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni yerine taşınan Beğendik Belde Başkanlığının ilçede, beldede daha güçlü daha etkili olacağını ifade eden İba, "Beğendik'te ulaşamadığımız kalp bırakmayacağız. Tebdili mekanda ferahlık vardır der atalarımız. Beğendik Teşkilatımız da yeni mekanında, belde başkanımız Salim Değişçi yönetiminde çok güzel işlere imza atacak." dedi.

Konuşmaların ardından yeni belde başkanlığının açılış kurdelesi kesildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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