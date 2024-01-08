AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yarasalar taraftar grubuyla bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte taraftar grubu Yarasalar taraftar grubu ile bir araya geldi.

Nasıroğlu, bir kafede TPAO Batman Petrolspor'un taraftar grubu olan Yarasalar üyeleriyle görüştü.

Kulüp başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu toplantıda, takımın hedefleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Nasıroğlu, taraftar grubunun bu takımın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, hep birlikte takıma daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaklarını söyledi.

Bu yıl şampiyonluk yaşamak istediklerini anlatan Nasıroğlu, "Bunun için her türlü imkanı sağlamış durumdayız. Bu süreçte taraftarların verdikleri desteği sezon sonuna kadar sürdüreceklerinden eminim." dedi.