Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ziyaret etti.

Nasıroğlu ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile 28 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Batman-Beşiri kara yolunda 28 Temmuz'da hafif ticari araç düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'ya (12) çarpmış ve kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.