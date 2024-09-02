Üye Girişi
Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kur'an kurslarını ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İmam Buhari Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve İmam Şafi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Nasıroğlu, kurslardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hocalara teşekkür etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

İmam Buhari Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve İmam Şafi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya gelen Nasıroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Nasıroğlu,"Çocuklarımız medreselerde Allah kelamı Kur'an-ı Kerim ile buluşup, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatıyla tanışıyor. Temel İslami bilgilerin yanında ahlaki değerleri de öğreniyorlar. Kur'an kursu faaliyetleri ve hafızların yetiştirilmesinde emeği geçen, maddi ve manevi katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili İmam Buhari AK Parti Politika Güncel batman

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müstakbel Damat filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Karacabey, Nilüfer 2-3 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen kimdir? Victor Osimhen kaç yaşında, nereli? Osimhen hangi takımlarda oynadı? ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Yenimahalle, Sincan 2-3 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!
title