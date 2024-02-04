AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu hastanede tedavi gören hastaların yakınlarına ziyarette bulundu
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Nasıroğlu ve Ceylan, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve hasta yakınlarının memnuniyetini kazandı.
Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu hastanede tedavi gören hastaların yakınlarına ziyarette bulundu.
Nasıroğlu beraberinde AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla bir araya geldi.
Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen görüşmede Nasıroğlu ve Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hasta yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.