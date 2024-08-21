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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesine ziyaretlerde bulundu

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesindeki ziyaretler kapsamında Kaymakamlık, İl Başkanlığı, esnaf ve belediye ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesine ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Nasıroğlu, Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Muhammed Öztaş ile görüştü.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Nasıroğlu, İlçe Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, Gercüş Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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