AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yeni atanan Mustafa Şanverdi'yi ziyaret etti.

Ziyarette Şanverdi'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Nasıroğlu, şehrin potansiyelini ortaya çıkaracak tarımsal projelerin sonuna kadar destekçisi olacaklarını belirtti.

Şanverdi de Nasıroğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Nasıroğlu, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ı ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.