AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesinde vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.
Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Nasıroğlu halkın sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel