Üye Girişi
Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü

Güncel Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesinde vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Nasıroğlu halkın sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title