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AK Parti Batman İl Başkanlığından bayramlaşma programı

AK Parti Batman İl Başkanlığından bayramlaşma programı

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AK Parti Batman İl Başkanlığınca, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Batman İl Başkanlığınca, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Seçim lokalinde gerçekleştirilen programda, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür ve milletvekili adayları katılımcılarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gür, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve dünyaya barış getirmesi temennisinde bulunan Gür, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayını geride bırakırken, bayrama kavuşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Bu bayramda dargınlıklara son vermeli, sevgi, muhabbet ve coşku iklimini hakim kılmalıyız. İnşallah, bu mübarek günler, tüm insanlığın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur."

Seçim Sonuçları

Batman Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

Ramazan Bayramı Ziver Özdemir Milletvekili Batman Güncel Haberler

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