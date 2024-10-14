Üye Girişi
Haberler

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Eylem Planlarını Açıkladı

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Eylem Planlarını Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, düzenlenen toplantıda şehrin sorunlarını dinlediklerini ve çözüm için istişareler yaptıklarını belirtti. Yeni kongre sürecine dair planlarını paylaştı.

Ak Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kentte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen, AK Parti il yönetimi ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Şansi, toplumun tüm kesimleriyle buluştuklarını ve sorunları dinlediklerini belirterek, mahalle mahalle gezdiklerini, esnafla, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiklerini söyledi.

İletilen sorunlara ilişkin notlar aldıklarını ifade eden Şansi, şunları kaydetti:

"'Batman için neler yapabiliriz? diye kafa yoruyoruz. Şehrimizin sorunlarının çözümüne ilişkin istişareler yapıyoruz. Değişimle alakalı ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Umudun, icraatın ve geleceğin teminatı olan AK Parti yeni sloganla 8. olağan kongresine başladı. İlçe kongrelerimizi düğün havasında olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Bu kongre sürecinde yeniden yenilenerek, güçlenerek dinamik ve geçmişi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürüyecek kadrolarla kongre sürecimizi inşallah tamamlayacağız."

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

Yerel Haberler Sivil Toplum AK Parti Politika Ekonomi Güncel batman Yaşam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.