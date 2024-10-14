AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Eylem Planlarını Açıkladı

Ak Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kentte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen, AK Parti il yönetimi ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Şansi, toplumun tüm kesimleriyle buluştuklarını ve sorunları dinlediklerini belirterek, mahalle mahalle gezdiklerini, esnafla, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiklerini söyledi.

İletilen sorunlara ilişkin notlar aldıklarını ifade eden Şansi, şunları kaydetti:

"'Batman için neler yapabiliriz? diye kafa yoruyoruz. Şehrimizin sorunlarının çözümüne ilişkin istişareler yapıyoruz. Değişimle alakalı ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Umudun, icraatın ve geleceğin teminatı olan AK Parti yeni sloganla 8. olağan kongresine başladı. İlçe kongrelerimizi düğün havasında olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Bu kongre sürecinde yeniden yenilenerek, güçlenerek dinamik ve geçmişi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürüyecek kadrolarla kongre sürecimizi inşallah tamamlayacağız."