AK Parti Batman İl Başkanı Gür, ilçeleri ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve partililer, Sason ve Kozluk ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gür, ilçelerde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ile görüşen Gür, ilçelerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eksiklikleri ve sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydeden Gür, şöyle konuştu:

"İlçelerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Gür, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını çözmeyi prensip edindiklerini, devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini sözlerine aktardı.