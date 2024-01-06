AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Gür, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarını seçen Gür, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın " Masumiyet" adlı karelerine oy verdi.

Gür, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların her birinin birbirinden kaliteli ve anlamlı olduğunu, seçmekte zorlandığını belirterek, emeği geçen muhabirleri tebrik etti, başarılar diledi.