AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan Esnafla Buluştu

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, esnafla bir araya geldi.

Birinci Cadde'de esnafı ziyaret eden Ceylan, talep ve isteklerini dinledi.

Esnafa güleryüzleri ve hoş sohbetleri için teşekkür eden Ceylan, Batman'ın sorunlarını bildiklerini ve yetki verildiği takdirde çözüm için ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Ceylan, "Sorunların farkındayız, çözmek için bu yola girdik. Vatandaşlarımızın vereceği destek bizler için çok önemlidir. İnşallah 31 Mart'ta halkımızdan vizeyi alıp, sorunları çözüme kavuşturacağız." dedi.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Ceylan'a teşekkür etti.