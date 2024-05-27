27 Mayıs Darbesi Demokrasi Tarihine Silinmez Bir Lekedir

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda Teşkilat Başkanı Ali Osman Eser basın açıklaması yaptı.

Gerçekleştirilen darbenin demokrasi tarihine silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Eser, "Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır." dedi.

Darbe sonucu masun insanların hukuk dışı idam edildiğine dikkati çeken başkan Eser şunları kaydetti:

"Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yönetimlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'yassıada yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." diye söyledi.

1960 askeri darbesinin senaryosunun 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimi ile tekrarlandığını hatırlatan Eser; vatan hainlerinin asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

Eser, "Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.