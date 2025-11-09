AK Parti Aydın Teşkilatı Başkanı Olmayan Kadın Hakkında Açıklama

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Aydın'da kendini polis ekiplerine AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıtan kadının parti üyesi olmadığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kullanıcının Aydın'da alkollü halde polise yakalanan bir kadının kendini AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıttığı paylaşımını alıntılayarak, "Paylaşımınızı biz de üzülerek izledik. Burada bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir." ifadelerini kullandı.