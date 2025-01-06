Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı

AK Parti Aydın İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Aydın İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, partisinin 8. il kongresinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, partisinin 8. il kongresinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

Ökten, il binasında düzenlendiği basın toplantısında, 10 Ocak Cuma günü Atatürk Spor Salonu'nda, Aydın'a ve AK Parti'ye yakışır coşkulu bir kongre yapacaklarını belirtti.

Görevini eski AK Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem'e devredeceğini vurgulayan Ökten, "Parti kurulduğu günden bugüne elimizden geleni yaptık. Ben inanıyorum ki AK Parti hem Aydın'da hem Türkiye'de geçtiğimiz 31 Mart'ın yaralarını sararak çok güçlü bir şekilde kendisini ortaya koyacaktır. Biz her daim beraberiz. AK Parti'de ayrı gayrı yoktur. AK Parti'de birlik beraberlik vardır." dedi.

Ökten, kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını sözlerine ekledi.

Erdem ise siyasetin kısa mesafe koşusu olmadığını ifade etti.

AK Parti'de siyaset yapanların maraton koşucularına benzeten Erdem, "Onun için nefesimizin kuvvetli olması lazım. Kısa mesafe koşucuları için müsabaka hemen biter. Ama bizim coşkumuz çok uzun sürüyor. Hatta öyle ki bir ömrü kapsayan siyasi bir yaşam olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir bakın; hayatını, gençliğini, bütün ömrünü vermiş." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan da Ökten ve Erdem'e hayırlı olsun dileğinde bulundu, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
img

Feyza Civelek'ten kafa karıştıran 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
img

Popüler film platformu yeni yıla okkalı bir zamla başladı
img

İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de forma giyen futbolcuyu ekmeğinden etti
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Sarıyer, Beşiktaş, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.