AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan Alkollü Sürücü Açıklaması

Ak Parti Aydın İl Başkanlığınca, alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücü ve beraberindeki kişinin, iddia edildiği gibi partiyle bağlantılarının bulunmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu video üzerinden sosyal medyada yapılan yorum ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Alkollü araç kullanmanın can ve mal güvenliğini doğrudan tehlikeye attığı, hiçbir şekilde hafife alınamayacak ciddi bir suç olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Videoda görülen kişilerin partimize herhangi bir üyeliği veya bağının bulunmadığını, adı geçen şahısların AK Parti teşkilatlarıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup tamamen asılsızdır. Kamuoyunun hassasiyetine saygı duyuyor, meselenin siyasi manipülasyonlara alet edilmeden, hukuki süreçlerin işleyişine bırakılması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."