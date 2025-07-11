AK Parti Aydın'da Aşure İkramı
AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla Bey Camisi önünde 2 bin 500 kişilik aşure dağıtıldı. Programa il başkanı ve belediye başkanları katıldı.
Ak Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Bey Camisinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.
Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler katıldı.