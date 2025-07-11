AK Parti Aydın'da Aşure İkramı

AK Parti Aydın'da Aşure İkramı
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AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla Bey Camisi önünde 2 bin 500 kişilik aşure dağıtıldı. Programa il başkanı ve belediye başkanları katıldı.

Ak Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Bey Camisinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.

Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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