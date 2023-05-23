AK Parti Artvin Milletvekili seçilen Faruk Çelik, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

AK Parti'den 28. dönem Artvin milletvekili seçilen eski bakanlardan Faruk Çelik, "Artvin'in geleceğini düşünen, Artvin'in kalkınmasını düşünen, Artvin'deki gençlerimizin istikbali ile ilgilenen bir yaklaşım içerisinde politikayı, siyaseti, çirkinlikleri bir kenarda tutan yaklaşım ile...

AK Parti'den 28. dönem Artvin milletvekili seçilen eski bakanlardan Faruk Çelik, "Artvin'in geleceğini düşünen, Artvin'in kalkınmasını düşünen, Artvin'deki gençlerimizin istikbali ile ilgilenen bir yaklaşım içerisinde politikayı, siyaseti, çirkinlikleri bir kenarda tutan yaklaşım ile Artvin'e hizmet edeceğiz." dedi.

Çelik, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyetin kuruluş yüzyılının geride kaldığını ve yeni yüzyıla yeni bir sistem ve seçimle girildiğini söyledi.

Uzun zamandır kamuoyunda konuşulan seçimlerin parlamento bölümünün tamamlandığını belirten Çelik, "Cumhur İttifakı'nın net bir başarısı ortaya çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet İttifakı parlamentoda çoğunluğu 323 milletvekili ile sağlamış bulunuyor. En önemli ayağı diyebileceğimiz başkanlık seçimi pazar günü yapılacak. İnanıyoruz ki pazar günü bu meclis başarısı başkanlık seçiminde de teyit edilecek." dedi.

Çelik, Türkiye'nin önünde ekonomik, diplomatik anlamda bölgesel ve küresel açıdan yoğun bir trafik olduğuna işaret ederek, bu sürecin seçimlerden sonra başlayacağını kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren küresel, bölgesel ve iç dinamiklerden kaynaklanan sorunları çözen bir iktidar olarak 20 yıldır ülkeye hizmet ettiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Bölgemizde bazı hesapların yapıldığı, cetvellerin alındığı, kartların yeniden karılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Güçlü ittifakımız ve parlamentodaki gücümüzle pazar günü Cumhurbaşkanımızı yeniden o makama seçtikten sonra yeniden çözüm faaliyetleri başlayacak. Milletimizin önü yeniden hızlı bir şekilde açılacak. Var olan yükler hem ülkemizden hem bölgemizden kaldırılacak. Türkiye'nin 100. yılı diye ifade ettiğimiz bir şahlanış yüzyılının sağlıklı bir başlangıcı olarak milletimizin karşısına çıkacak."

Çelik, yeni dönemde doğduğu şehir Artvin'e, milletvekili olarak hizmet edecek olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Artvin'in geleceğini düşünen, Artvin'in kalkınmasını düşünen, Artvin'deki gençlerimizin istikbali ile ilgilenen bir yaklaşım içerisinde politikayı, siyaseti, çirkinlikleri bir kenarda tutan yaklaşım ile Artvin'e hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Artvin Belediyesinde bazı çalışanlara mobbing yapıldığı iddialarına ilişkin sorusuna Çelik, şu yanıtı verdi:

"Mobbingle ilgili 3-4 gündür bana da yoğun şekilde hem mesajlarla hem telefonlarla hem de sizler soruyorsunuz. Olayın ben tam içeriğini bilmiyorum ama belli ki bir siyasi hesaplaşma şeklinde meseleye bakılıyorsa çok çirkin olduğunu ifade etmek istiyorum. Artvin zaten nedir ki yani, 170 bin nüfusu olan bir şehirde kimseye ayrım yapmak, gayrım yapmak yakışık almaz. Kamuda kim nerede çalışıyorsa hepsi bizim insanımız."