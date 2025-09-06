AK Parti Artvin Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Artvin İl Kadın Kolları Başkanlığınca danışma meclisi toplantısı düzenlendi.

Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyesi Müjde Kotil Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2028 hedeflerine doğru ilerlerken bizler kadın kolları Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü taşıyıcıları olacağız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok paylaşacağız." dedi.

Ak Parti Artvin Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Alkan ise partisinde il başkanlığı olmak üzere pek çok görevde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kadın bu coğrafyanın hikayesinde her daim kurucu bir güç olmuştur. Tarih boyunca aileyi ayakta tutan dengeleri sağlayan, geleceğe taşıyan kadındır. Türkiye'nin huzur dolu yarınlarını inşa edecek iradenin temelinde kadınların kararlılığı vardır. Terörsüz Türkiye hedefimizde kadınların cesareti, katkısı ve gücüyle ivme kazanacağından eminim."

Ak Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir de fedakarlığın ve sabrın timsali olan kadının hayatın kaynağı olduğunu söyledi.

Kadının AK Parti'nin üstlendiği davanın asli kurucusu ve taşıyıcısı olduğunu belirten Aydemir, "Türkiye Yüzyılı ile sadece bugünü değil yarınları da inşa ediyoruz. Kadınlarımızın siyasette, ekonomide, eğitimde, kültürde daha güçlü olması için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa millet güçlü olur." dedi.