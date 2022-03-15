AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, basın mensuplarıyla buluştu

ARDAHAN (AA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Koç, çalışma bürosundaki buluşmasında yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren partisinin il yönetimiyle kenti ve partiyi daha iyi noktaya taşıma gayretinde olduğunu söyledi.

Kentte vatandaş, muhtar ve yetkililerle bir araya geldiklerini aktaran Koç, "Her buluşmamızda bölgemizin varsa bir sorunu, bunu öğrenmiş oluyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Bu da ancak bir araya gelmekle mümkündür. 2023 hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz. Amacımız kentimizi, ülkemizi ileri noktalara taşımaktır. Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa doğuda da o alacak' sözüne layık olmanın gayretindeyiz. Çünkü bizim tek derdimiz ve gayemiz var o da Ardahan'dır, Ardahan'ın çıkarıdır." ifadelerini kullandı.