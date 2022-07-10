AK Parti Antalya Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne değil, ülkenin geleceğine yönelik hedefler koyduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçimleri hatırlatan Köse, "Türkiye'nin geleceği için AK kadrolara ihtiyaç var. Bu davayı çocuklarımız, torunlarımız için yürütüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir lider yarın için hedefler koymaz ama Cumhurbaşkanımız çocuklarımız, torunlarımız, gelecek nesillerimiz için 2053, 2071 hedefleri belirliyor." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da bayramlaşmada her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik tablosu ortaya koyduklarını söyledi.

Parti olarak gücü milletten aldıklarını belirten Taş, 20 yıldır girilen her seçimden zaferle çıktıklarını, gelecek yıl yapılacak seçimde de milletin kendilerini yanıltmayacağını kaydetti. Bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Taş, "20 yıldır yaptıklarımız ortada. Anlatacak çok şeyimiz var. Diğer tarafın anlatacak hiçbir şeyi yok. Yaptığımız yolun yamasını bile yapamıyorlar. Altyapı sorunlarını, sivrisinek problemini bile çözemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de teşkilat üyelerinin bayramını kutladı.

Programa AK Parti MKYK Üyesi ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve teşkilat üyeleri katıldı.