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AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Demre'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Demre'de ziyaretlerde bulundu

Güncel Haberler

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili adayı da olan Uslu, ilçede seçim çalışmalarını sürdürdü, mevlit programlarına katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Yusuf Akyüz'ü evinde ziyaret ederek, bayramını kutlayan Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayini yerlileştirdiğini, yerli otomobil Togg'u ürettiğini, yerli enerji kaynaklarını keşfettiğini belirtti

Gazilerin, şehitlerin kahramanlığını yok sayan bir ittifak olduğunu dile getiren Uslu, "Şehitler, kahramanlar bizi vatan kıldılar. Demre ilçemizde Kıbrıs Gazimiz Yusuf amcamızı ziyaret ettik, kendisinden Kıbrıs harekatını dinledik, kahramanlıklarıyla bir kez daha gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Milletvekili Antalya Kıbrıs Güncel Haberler

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