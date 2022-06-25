AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı
AA - Ayşe Yıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, Alanya ilçesinde vatandaşlara göz taraması gerçekleştirdi.
AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, Alanya ilçesinde vatandaşlara göz taraması gerçekleştirdi.
Çokal, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile Akdam Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Çokal, vatandaşların göz muayenelerini yaptı.
Vural, sosyal medya hesabından, "Gönül gözüyle gören, gönül bağı kurduğumuz Akdamlı güzel hemşerilerimizle hem hasbihal ettik hem de göz taramalarını yaptık." paylaşımında bulundu.
AA / Ayşe Yıldız - Güncel