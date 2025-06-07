AK Parti Antalya İl Teşkilatında Kurban Bayramı Töreni

Ak Parti Antalya İl Teşkilatında, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende partililer ve vatandaşlar bayramlaştı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, parti binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, bayramların kardeşliğin, paylaşmanın, fedakarlığın öne çıktığı günler olduğunu söyledi.

ABD'de yaşayan bir gazetecinin yayınladığı videoda Türkiye'de iç çekişmelerin ABD'nin umurunda olmadığını, artık ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a hayranlığını, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolüne dair ifadeler kullandığını anlatan Türel, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ifade etti.

Dış politikada atılan adımların, ekilen tohumların filizlendiğini ve meyvelerini verdiğini dile getiren Türel, Türkiye'nin bugün Filistin, Suriye, Ukrayna, Rusya meseleleri başta olmak üzere tüm adresin istikrar noktası haline geldiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" adımlarıyla da iç politikada kardeşliğin vurgulandığını belirten Türel, "Maalesef terörsüz Türkiye adımlarımıza rağmen Türkiye'de bir kesim hala kardeşlikten uzak bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyor. İşte bize düşen görev, gerek uluslararası gerekse ulusal alanda kardeşliğimizi pekiştirecek Cumhurbaşkanımızın attığı adımlara destek vermektir." diye konuştu.

Türel, her platformda kardeşliği güçlendirecek çalışmaların içerisinde olacaklarını söyledi.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da teşkilat üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Antalya'da havanın iyice ısındığını ve sık sık sivrisinek probleminin yaşandığını ifade eden Köse, "Antalya'nın 'altın çağı başlayacak' dedik. Antalya'nın böcek çağı başladı, maalesef bu dönemde böcekler, haşereler, sivrisinekler bayram etti, Antalyalılar bayram etmedi, etmeyecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Çavuşoğlu, Köse, İbrahim Ethem Taş ile partililer ve vatandaşlar bayramlaştı.