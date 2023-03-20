AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin basın mensuplarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Çetin, Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlediği buluşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybedenlere başsağlığı diledi.

Depremden sonra Antalya'ya 200 binin üzerinde depremzede geldiğini belirten Çetin, bunların ilk andan itibaren misafirhanelerde, otellerde ve hayırseverlerin evlerinde konuk edildiğini söyledi. Çetin, depremzedelerin yanlarında olmaya, yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını ifade ederek Antalya'nın bu süreçte müthiş bir misafirperverlik örneği gösterdiğini belirtti.

Otellerde konaklayan depremzede misafir sayısının 90 binden 20 bine kadar düştüğünü aktaran Çetin, 20-25 bin kişinin de memleketlerine dönerek çadır ve konteynır kentlerde yaşamaya başladığını ifade etti.

İl başkanlığı seçimi sürecinde Ankara'ya çağrılan 5 aday arasında yer aldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevine atandığını dile getiren Çetin, "O gün bugündür aldığımız sorumluluk üzerine durmadan koşuyoruz. Gece gündüz demeden fedakarlık yapıyoruz. Çünkü oturduğumuz makamın hakkını vermek için bugüne kadar koştuk, bundan sonra da koşacağız. Antalya, Antalyalılar ve Türkiye için koşacağız." dedi.

Çetin, göreve başlamasının birinci haftasında deprem felaketinin yaşanması nedeniyle yönetim kurulunu onaylanmasının ancak 3-4 gün önce gerçekleştiğini ifade ederek akabinde hızlı bir şekilde teşkilat çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Seçim Koordinasyon Merkezi'ni 35 kişilik bir ekiple kurduklarını, sandık yönetim kurullarını, mahalle başkanlarını ve okul sorumlularının belirlendiğini belirten Çetin, "Yarın sabah seçim olsa hazır bir şekilde bekliyoruz." dedi.

"Her zaman birinci partiydik, bugün de birinci partiyiz"

Çetin, zorlu bir seçim sürecinin kendilerini beklediğini farkında olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Türk halkı farkında. Maalesef ülkenin kaderini onlara teslim etmenin çok iyi olacağı kanaatinde değiliz. Bu noktada daha aşkla daha şevkle çalışıyoruz. Altılı masa, bir seneyi geçkin süredir toplanıyor. Altındaki üstündekinin kim olduğunu Türk halkı gayet net bir şekilde biliyor. Noter masası, kumar masasından kalkanlar tekrar geri dönenler, yıllarca küfrettikleri bir partinin genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı olarak parti genel merkezinde açıklatanlar... Vatandaşlarımız o fotoğraf karesine baktığında, Türkiye'nin gelecek umudunun orada olmadığını açık net görüyor. Sahada gezdiğimizde, bugüne kadar onlara destek veren vatandaşlarımızın, o tabloyu gördükten sonra kanaatlerinin de değiştiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Antalya'da birinci partiyiz. Her zaman birinci partiydik, bugün de birinci partiyiz. Muhalefetin kamuoyu oluşturma çalışması olsa da biz birinci parti olduğumuzu, yaptığımız çalışmalarda, ankette ve sahada gözlemleyebiliyoruz. Bunda eminiz, netiz ve kararlıyız. Antalya'da çok büyük bir oy farkıyla gelme çalışması yürütüyoruz."

Antalya'da AK Parti'ye 81 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu

AK Parti'deki aday adaylık sürecinin 22 Mart'a kadar süreceğini açıklayan Çetin, şu ana kadar Antalya'da 81 kişinin partilerine milletvekili adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

Çetin, 25 Mart günü tüm Türkiye'de elektronik ortamda temayül yoklamalarının yapılacağını dile getirerek, delegelerin aday adaylarından 10 tanesini seçeceklerini kaydetti.