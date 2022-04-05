AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, İYİ Parti İl Başkanı'nın 'toplu istifa' iddiasını yalanladı Açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın AK Parti'den 412 kişinin istifa ettiği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Başaran algı operasyonu yapmak istemiş fakat beceremeyerek komik bir duruma düşmüştür." ifadesini kullandı.

Taş, yaptığı açıklamada, Başaran'ın sosyal medya hesabından paylaşımında ve partiden basına gönderilen haber metninde "AK Parti Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu iddia edilen Mehmet Tayfur ile beraberindeki 412 kişinin istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığı"na dair ifadeler olduğunu kaydetti.

Açıklamaları büyük bir hayretle takip ettiklerini aktaran Taş, şunları ifade etti:

"Bahsi geçen isim, bırakın Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini, partimizin hiçbir kademesinde görev almamakta hatta kuruluşundan günümüze partimize üye kaydı dahi bulunmamaktadır. Göz göre göre kamuoyunu yanıltan, topluma yalan söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Başaran'ı kınayarak yaşanılan bu siyasi komediyi milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Ayrıca Kepez İlçe Başkanlığımızda bahse konu zaman diliminde bırakın 412 kişinin istifa etmesini aksine aramıza yeni katılan üyelerimiz olmuştur."

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 milyon üyesi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Taş, Antalya'da da 300 bin üyeye sahip olduklarını ve her geçen gün büyüdüklerini belirtti.

Partiden herhangi bir istifanın söz konusu olmadığını ifade eden Taş, "İYİ Parti İl Başkanı Başaran algı operasyonu yapmak istemiş fakat beceremeyerek komik bir duruma düşmüştür. Sayın Başaran'a tavsiyemiz, 'Kendini her başkan yardımcısıyım' diyene veya 'Partide görevliyim' diyene inanmaması yönündedir. Zira bu şekilde araştırmadan hareket edilirse bu ve benzeri durumlar başına gelebilir." ifadelerini kullandı.