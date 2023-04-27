AK Parti Ankara Milletvekili Yeğin, Çubuk'ta temaslarda bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Çubuk ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

İlk olarak Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksindeki kafeteryada basın mensuplarıyla bir araya Yeğin, daha sonra Çubuk Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Türkiye'de 21 şehir hastanesi yapıldığını, bunların 2'sinin Ankara'ya yapıldığını belirten Yeğin, başkent Ankara'yı her konuda önemsediklerini söyledi.

Ankara'yı hızlı trenin merkezi yaptıklarını ifade eden Yeğin, "Başkentimizin ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. İşte yollarımızı yapmaya çalışıyoruz, en önemlisi hızlı trenin merkezi yaptık. Ankara'yı savunma sanayinin üssü yaptık. Hürkuşundan tutun da birçok şeyi savunma sanayinde Ankara merkezli üretiyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız. daha çok üreteceğiz." dedi.

Daha sonra Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yapan Yeğin, bugüne kadar Türkiye'nin dört bir tarafındaki gelişmişlik farkını kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Eksik olan yerlerimiz var. Türkiye'nin dört bir tarafındaki gelişmişlik farkını kaldıralım istedik. Ama Keçiören'de olan bazı şeylerin Çubuk'ta olmadığının farkındayız. Bunları gidermek için de var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İlçedeki herkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğe davet eden AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ise "Allah hepinizden razı olsun, yoğun bir tempo ile çalışıyoruz." dedi.

Açılış töreninin ardından Yeğin ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.