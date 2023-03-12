AK Parti Ankara Milletvekili Çam'dan Kızılcahamam ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Güray Altunay'dan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Güray Altunay'dan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Çam, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Başkanı Güray Altunay ve İlçe kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimde 3 evladını şehit veren Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti.

Engelli Filiz Ersin'i, 11 ilde yaşanan afetin ardından Kızılcahamam'a gelen depremzede aileleri evlerinde ziyaret eden Çam ve beraberindekiler ardından da Kızılcahamam Milet Bahçesinde bulunan Çocuk Kütüphanesini gezerek çocuklarla vakit geçirdi.