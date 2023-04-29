AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'dan ziyaretler

AK Parti Ankara Milletvekili ve Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Erdoğan ve Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Ayvaşık Mahallesi'ndeki bazı evlere konuk oldu.

Ziyaretlerde hane sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten heyet, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Yılmaz, vatandaşın kendilerini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Ziyaret ettikleri evlerde seçimlerde AK Parti'ye desteğin süreceğinin kendilerine anlatıldığını dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin dünden daha çok bugün birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ve desteklerini sayın Cumhurbaşkanımıza olacağını ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.