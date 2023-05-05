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AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı saldırı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı saldırı

Güncel Haberler

AK Parti'nin Çankaya'daki Ankara İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan A.Y. gözaltına alındı.

Ak Parti'nin Çankaya'daki Ankara İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan A.Y. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunuldu.

İl başkanlığı binası önüne gelerek elinde bulunan cep telefonunu yere fırlattığı iddia edilen A.Y, sonrasında yerden aldığı taşı binanın giriş kapısına attı. Saldırı sonrasında binanın giriş kapısının cam kısmında çatlak meydana geldi.

Kısa sürede yakalanan zanlı, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

AK Parti Çankaya Ankara Güncel Haberler

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