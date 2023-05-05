AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Abdulkadir Y. tarafından AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Ak Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı (3)
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAnkara'nın Çankaya ilçesinde, Abdulkadir Y. (37) tarafından AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel