AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, ABB'ye ait araçların sel yerine mitingde kullanıldığını iddia etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Millet İttifakı'nın Tandoğan'da düzenlediği miting için yapılan hazırlıkların tamamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait araçların kullanıldığını iddia etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Millet İttifakı'nın Tandoğan'da düzenlediği miting için yapılan hazırlıkların tamamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait araçların kullanıldığını iddia etti.

Yazılı açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimden önce izne ayrılıp belediyeden maaş almayacağını, bu süre içerisinde belediyenin hiçbir imkanını kullanmayacağını beyan ettiğini belirtti.

Millet İttifakı'nın, aşırı yağış nedeniyle selin yaşandığı cuma günü Tandoğan Meydanı'nda miting düzenlediğini hatırlatan Özcan, aynı gün için yapılan meteorolojik uyarıların dikkate alınmadığını, vatandaşa hizmet için kullanılması gereken araçların üzerinden "Ankara Büyükşehir Belediyesi" yazılarının sökülüp şahsi işler için kullanıldığını iddia etti.

Başkentliler su baskınları ile mücadele ederken ABB Başkanı Yavaş'ın bunu görmezden geldiğini kaydeden Özcan, kötü kokan mazgalların temizlenmediğini, bozulan metroyla ilgilenilmediğini belirtti.

Özcan, "Bu kadar liyakatsizlik, bu kadar iş bilmezlik, bu kadar umursamazlık olmaz. 6 milyonluk bir şehri yönetemeyenler ülke yönetmeye talip." ifadelerini kullandı.