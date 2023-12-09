AK Parti Ankara İl Başkanı: Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde Usulsüzlük İddiaları

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin, "Meclis yetkisini gasbettiniz, ihaleyle yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ AŞ'ye devrettiniz." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Özcan, Mamak'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıl önce Mamak'taki kentsel dönüşümleri bitirme sözü verdiğini hatırlattı.

Yavaş'ın, 18 Kasım 2021'de "Mamak Kentsel Dönüşümü 2 yıl içinde tamamlayacağız." ifadesini kullandığını belirten Özcan, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde atılmayan adımları eleştirdi.

Özcan, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı PORTAŞ üzerinden usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaları hatırlatarak, "Meclis yetkisini gasbettiniz, ihaleyle yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ AŞ'ye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi." ifadesini kullandı.

PORTAŞ AŞ'nin gerçekleştirdiği ihalelerin şeffaflığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özcan, "'İhaleleri canlı yayınladık' diyorsunuz ya PORTAŞ'ın milyarlarca liralık satın almalarının görüntülerini kamuoyuyla bir paylaşsanız da Ankara halkı da seyretse." dedi.