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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Çakarlı Araba İddialarını Yalanladı

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, çakarlı araba kullandığı iddialarını yalanladı. Altınok, Ankara'nın son 5 yılında yapılan faaliyetlerin yetersiz olduğunu belirterek, seçimlerde destek istedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, çakarlı araba kullandığı iddialarına ilişkin, "Çakarlı araba kullanmadım. Aday oldum, adaylığımız açıklandı, kendi arabama bindim. Çakarlı araba, konvoy yoktur" dedi.

Turgut Altınok, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından düzenlenen programda şube başkanlarına hitap eden Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Ankara'nın son 5 yılı boş yıllardır. Görev yaptığı süre boyunca Türk milliyetçiliği adına bir tane faaliyet yapmamıştır. Seçimden seçime 'Ben Türk milliyetçisiyim' diyor. Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür. Vatanını seven çok çalışır" diye konuştu.Ardından yerel seçimler için destek isteyen Altınok, "31 Mart'ta Ankara'da ışıkları yakalım, eser ve hizmet dönemini başlatalım. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, şehrin geleceğini planlar. Belediye başkanları şehrin geleceğini yönetir. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında başkentimizi hak ettiği yere, layık olduğu hizmetlerle donatmaya hazır mıyız? Herkesin mutlu olduğu, çocuk dostu şehirler, genç dostu şehirler. 'Dünyada yaşanabilir başkentler' diye bir liste var, Ankara diye bir başkent yok" dedi.

'SOSYAL MEDYAYA MİLYONLAR HARCANDI'

Daha önceki dönemde ABB bütçesinin yüzde 8'inin sosyal yardımlarda kullanıldığını, şu anda ise yüzde 4'ünün kullanıldığını kaydeden Altınok, "Sosyal medyaya, trollere milyonlar harcıyorlar. Ankara'da her yerde kendi resimleri var. Keşke o resimler yerine yaptığı hizmetleri görsek. Duvardaki resimler en az 1,5 milyon. Neredeyse resminin olmadığı duvar kalmamış. Sadece duvara harcanan para 750 milyon. Bu değirmenin suyu nereden geliyor" ifadelerini kullandı.Altınok, Ankara'nın Polatlı ilçesinde çakarlı araba kullandığı iddialarına ilişkin de "Çakarlı araba kullanmadım. Aday oldum, adaylığımız açıklandı, kendi arabama bindim. Çakarlı araba, konvoy yoktur. Altınok'un tabiatına aykırı. Ben yalnız gezen adamım. 20 yıldır görev yapıyorum. Hanımım dahil çocuklarım makam arabasına binmemiştir" dedi.Altınok ayrıca, Ankara'da memurlara ve bürokratlara yönelik de projelerinin olduğunu söyledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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