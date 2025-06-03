AK Parti Anamur, Çevre Haftası'nda Sahilde Temizlik Etkinliği Düzenledi
AK Parti Anamur İlçe Başkanlığı, Çevre Haftası dolayısıyla sahilde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar, kıyılardaki atıkları toplayarak doğayı koruma mesajı verdiler.
Ak Parti Anamur İlçe Başkanlığınca sahilde çevre temizliği yapıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası kapsamında organize edilen etkinlik, ilçe sahilinde gerçekleştirildi.
Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Bağsız, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ile kadın ve gençlik kolları üyelerinin katıldığı etkinlikte, kıyıdaki atıklar toplandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, çevreyi korumak ve doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için çevreyi temizlediklerini belirtti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel