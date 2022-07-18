AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, ilçelerde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, ilçelerde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çilez, Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret ederek, burada ilgililerden kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiftçilerle sohbet eden Çilez, her alanda faydalı olmak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Her fırsatta vatandaşın taleplerini, sorunlarını dinlemek, onlarla bir arada olmak için ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Çilez, "Millete hizmet aşkıyla bir araya gelen büyük ve güçlü bir aileyiz. Hep birlikte Amasya için güzel işler yapıyoruz. İlçelerimizdeki TMO alım merkezilerimizi ziyaret ettik. Çiftçilerimiz ve TMO çalışanlarımızın memnuniyetlerini yerinde gördük. AK Parti hükümetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticinin yanında olmaya devam edecek." diye konuştu.

Çilez, daha sonra Suluova'ya bağlı Boyalı ve Akören köylerinde kiraz hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi. Köy sakinleriyle sohbet ederek kiraz bahçelerini gezen Çilez, üreticilerle birlikte kiraz toplayıp, ürünün paketlemesine de yardım etti.

Çilez, ayrıca 2016 yılında Diyarbakır- Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen er Mustafa Bilgili'nin ailesini ziyaret etti.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Çilez, "Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hakkı asla ödenemez. Şehitlerimizin aile ve yakınları devlete ve millete emanet. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.