AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun üye sayısını açıkladı

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, parti üye sayısının 52 bin 59 olduğunu duyurdu. Uzun, partisinin halkla olan bağının önemine vurgu yaptı ve milletin ihtiyaçlarını gözeterek çalışacaklarını belirtti.

Uzun, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirdiğini belirtti.

Atılan her adımda milletle kurulan güçlü bağın, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir. Bu üye çalışmasında Amasya genelinde şu anki mevcut üye sayımız 52 bin 59."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
