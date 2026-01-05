AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun üye sayısını açıkladı

Ak Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya'da 52 bin 59 üyelerinin olduğunu açıkladı.

Uzun, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirdiğini belirtti.

Atılan her adımda milletle kurulan güçlü bağın, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir. Bu üye çalışmasında Amasya genelinde şu anki mevcut üye sayımız 52 bin 59."