Haberler

AK Parti Gençliği Gazze'ye Destek İçin Sokağa Çıktı

AK Parti Gençliği Gazze'ye Destek İçin Sokağa Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da AK Parti Altındağ Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını protesto etti.

Ankara'da AK Parti Altındağ Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını protesto etti.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına meydanda resim sergisi de açan grup, ellerinde Filistin'e destek dövizleri ve bayraklar taşıdı. Altındağ Gençlik Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri de gruba eşlik etti.

AK Parti Altındağ Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Burak Coşkun, Gazze'de 65 bini aşkın masum insanın hayatını kaybettiğini ve ölenlerin 20 binden fazlasının çocuk olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşın dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Coşkun, "Birleşmiş Milletler (BM) susuyor. Sözde insan hakları savunucuları susuyor. Küresel güçler, menfaatleri uğruna mazlumun gözyaşını görmezden geliyor ama biz susmayacağız. Biz, AK Parti Altındağ Gençliği olarak susmayacağız. Bizim susmamız, mazlumun yalnız bırakılması demektir. Bizim susmamız, zalime cesaret vermek demektir." dedi.

Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurgulayan Coşkun, "Çocukların, bebeklerin canı üzerinden siyaset yapan İsrail, tarihe bir kez daha kara bir leke olarak geçmiştir. Mazlumun ahı, zalimin saltanatını yıkacaktır. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır haykırdığı gibi biz de buradan 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım

Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe "THY tarifesi"
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.