AK Parti Gençliği Gazze'ye Destek İçin Sokağa Çıktı

Ankara'da AK Parti Altındağ Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını protesto etti.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına meydanda resim sergisi de açan grup, ellerinde Filistin'e destek dövizleri ve bayraklar taşıdı. Altındağ Gençlik Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri de gruba eşlik etti.

AK Parti Altındağ Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Burak Coşkun, Gazze'de 65 bini aşkın masum insanın hayatını kaybettiğini ve ölenlerin 20 binden fazlasının çocuk olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşın dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Coşkun, "Birleşmiş Milletler (BM) susuyor. Sözde insan hakları savunucuları susuyor. Küresel güçler, menfaatleri uğruna mazlumun gözyaşını görmezden geliyor ama biz susmayacağız. Biz, AK Parti Altındağ Gençliği olarak susmayacağız. Bizim susmamız, mazlumun yalnız bırakılması demektir. Bizim susmamız, zalime cesaret vermek demektir." dedi.

Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurgulayan Coşkun, "Çocukların, bebeklerin canı üzerinden siyaset yapan İsrail, tarihe bir kez daha kara bir leke olarak geçmiştir. Mazlumun ahı, zalimin saltanatını yıkacaktır. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır haykırdığı gibi biz de buradan 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.