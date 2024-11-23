AK Parti Alaca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı'na Mücahit Gürsoy seçildi.
Ak Parti Alaca İlçe Başkanlığı'na Mücahit Gürsoy seçildi.
Alaca Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının izletildiği kongrede AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoglu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve AK Parti Alaca ilçe başkan adayı Mücahit Gürsoy konuşma yaptı.
Protokol konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Delegelerin tamamının oyunu alan Gürsoy, AK Parti Alaca İlçe Başkanı seçildi.