AK Parti Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Kendilerine masa diyorlar ama onlar altılı masa değil yedili maşadır.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Kendilerine masa diyorlar ama onlar altılı masa değil yedili maşadır. Milletimiz bu ülkeyi yedili maşaya teslim etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek, bunun için yoğun şekilde çalışmak gerektiğini vurguladı.

Özcan, AK Parti hükümeti döneminde 20 yılda büyük yatırımlara imza atıldığını ve Türkiye'nin her alanda çağ atladığını bildirdi.

"Bunlar kukladır. Kendilerine masa diyorlar ama onlar altılı masa değil yedili maşadır. Milletimiz bu ülkeyi yedili maşaya teslim etmeyecektir." ifadelerini kullanan Özcan, 30 Nisan Pazar günü "Büyük Ankara Mitingi"ni gerçekleştireceklerini vurguladı.

Özcan, "Depremlerden dolayı çok fazla miting yapmayacağız. İstanbul, Ankara gibi belli başlı yerlerde düzenlenecek mitingler. Ancak Ankara mitingi çok önemli. Biz burada 'tek Türkiye' diyerek başkentte Milli Mücadelenin devam ettiğini tüm dünyaya tekrar ilan edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.