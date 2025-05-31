AK Parti Akseki İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Akseki İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
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AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, birlik ve beraberlik vurgusu ile İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenledi. İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ve İl Koordinatörü Enes Çimen, teşkilatın 2028 hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiğini belirtti.

AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı tarafından İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat olarak birlik ve beraberlik içinde, dava bilinciyle hareket etmeye devam ettiklerini belirtti.

Toplantıda teşkilatın tüm kademeleriyle bir arada olduklarını dile getiren Gündoğdu, "Bu birliktelik geleceğe dair umut veriyor." dedi.

AK Parti Antalya İl Koordinatörü Enes Çimen de Akseki teşkilat üyelerinin gayretli bir şekilde çalıştıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

İyi bir motivasyonla, kararlılıkla 2028 hedeflerine yürüdüklerini söyleyen Çimen, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Önceki dönem ilçe başkanları, muhtarlar ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantı, istişarelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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