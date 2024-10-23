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AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına seçilen Gündoğdu mazbatasını aldı

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına seçilen Gündoğdu mazbatasını aldı
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AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Halis Lütfi Gündoğdu, mazbatasını aldı.

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Halis Lütfi Gündoğdu, mazbatasını aldı.

Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

Gündoğdu, buradaki konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Göreve tekrar seçildiği için mutlu olduğunu belirten Gündoğdu, "Beni bu göreve tekrardan layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilat başkanımız Erkan Kandemir'e, Antalya milletvekillerimize ve İl Başkanımız Ali Çetin'e teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel

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